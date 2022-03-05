В Турции опасаются, что украинский кризис ударит по турпотоку не только из России, но и из Европы

Турецкие отельеры, переживающие нелёгкие времена из-за пандемии коронавируса, надеялись на оживление турпотока из РФ и Украины в этом году, пишет Hürriyet Daily New. Однако теперь из-за спецоперации на Украине они опасаются, что потеряют не только российских и украинских, но и европейских туристов, говорится в статье.



AP

Турецкие отельеры внимательно следят за войной на Украине, поскольку геополитическая напряжённость в регионе может иметь последствия для ключевой отрасли страны — туризма, пишет Hürriyet Daily New.

Турция — основное направление для отдыхающих из РФ и Украины. В прошлом году в стране побывали 4,6 миллионов россиян и 2 миллионов украинцев — они стали соответственно первой и третьей по величине группой иностранных туристов.

Турецкие отельеры, которые и без того переживают непростые времена из-за пандемии, возлагали надежды на оживление турпотока из этих двух стран в нынешнем году. Но российская спецоперация на Украине теперь держит их в напряжении.

«Мы ожидали, что в этом году мы установим новые рекорды (по количеству туристов. — ИноТВ), и не ожидали такого события. Мир — это обязательное условие для того, чтобы туристическая деятельность продолжалась в здоровом ключе. Мы вздохнём с облегчением, если мир будет восстановлен», — заявил Фируз Баглыкая, глава Ассоциации туроператоров Турции (TÜRSAB).

Баглыкая предупредил, что, если война продолжится, Анкара потеряет туристов не только из РФ и Украины, но и из Европы. Как он отметил, изначально ожидалось, что в этом году в Турцию прибудет около 9 миллионов российских и украинских туристов.