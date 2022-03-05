Рейтинг Госдумы достиг исторического максимума

На конец февраля рейтинг Госдумы составил 45,1% – это на 8% больше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования об отношении граждан к деятельности государственных институтов.

Вместе с ростом доверия к Думе снижается показатель неодобрения. На конец февраля он составил 34,8%, что на 10% меньше январских показателей.

Помимо прочего, рост рейтинга связан с обращением Думы к президенту о признании Донецкой и Луганской народных республик и последующими событиями вокруг Украины, считают эксперты. У граждан России на протяжении восьми лет был большой запрос на укрепление отношений с ДНР и ЛНР.

“Мы наблюдаем эффект сплочения вокруг государственного флага”, – сказал в беседе с “Дни.ру” президент Центра политических технологий Борис Макаренко.

На консолидацию общества и институтов власти указал и заместитель руководителя фракции “Единая Россия” в Госдуме Евгений Ревенко.

“Результаты опроса – это свидетельство глубинного понимания в обществе того, что только в единстве наш успех и наша победа. Именно такое единение сейчас демонстрируют граждане нашей страны”, – заявил депутат.

Он отметил, что в текущих условиях все фракции ГД работают консолидированно. Об этом говорят итоги последних голосований: обращение к президенту о признании Донецкой и Луганской республик, ратификации Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, о принятии антисанкционного пакета мер, перечислил законодатель.

Депутат сообщил, что Дума продолжит антикризисную работу. Во взаимодействии с правительством парламент будет оперативно принимать законы, направленные на выполнение социальных обязательств и устойчивое функционирование всех отраслей, добавил Ревенко.

Член фракции ЛДПР Борис Чернышов поблагодарил граждан за доверие. “Общество объединяется и консолидируется перед угрозами, клеветой и наветами в адрес нашей страны и армии. Доверие к власти растет”, – подчеркнул законодатель.