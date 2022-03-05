 

Чем раньше началась менструация, тем чаще женщины страдают от боли во взрослом возрасте

05.03.2022, 16:15, Разное
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Первая менструация, менархе, наступает у девочек в разном возрасте, в среднем — в 13 лет. При этом начало месячных в 9-16 лет врачи считают нормальным. На сроки менархе больше всего влияют генетика, питание и условия жизни девочки. 

Ученые решили проследить связь возраста наступления менархе и хронической болью во взрослом возрасте. По данным нового исследования, опубликованного в официальном издании Международной ассоциации по изучению боли (IASP), женщины, которые были моложе во время своего первого менструального цикла, чаще сообщают о хронической боли во взрослом возрасте.

Исследование включало данные о более чем 12 000 норвежских женщин (средний возраст 55 лет). Ученые проанализировали связь между возрастом наступления менархе и наличием и характеристиками хронической боли. Около 40% женщин сообщили о хронической боли. 

Что делать и к кому обращаться при обильных кровотечениях во время менструации — читайте на МедПортале. 

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Эксперты пришли к выводу, что раннее менархе связано с более высокой распространенностью и большей продолжительностью хронической боли в разных частях тела. При этом относительно взрослый возраст при менархе был связан с более низкими показателями хронической боли в каждой из 10 оцениваемых областей тела.

Как подчеркивают ученые, половые различия в количестве и интенсивности болей могут быть обусловлены различным воздействием гормонов на мужчин и на женщин на протяжении всей жизни. Так, повышенный уровень эстрогена, связанный с ранним менархе, во многом объясняет, почему женщины чаще, чем мужчины, испытывают хронические боли во взрослом возрасте. 



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