 

Кристен Стюарт в “голом” платье и Шарлиз Терон на международном фестивале в Санта-Барбаре

05.03.2022, 16:13, Разное
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Кристен Стюарт, на прошлой неделе отмеченная Ассоциацией голливудских критиков за лучшую женскую роль принцессы Дианы в фильме Пабло Ларрайна “Спенсер”, продолжает собирать почетные награды. В пятницу вечером 31-летняя актриса добавила к своей коллекции призов еще один – Стюарт стала лауреатом премии American Riviera Award, которой чествуют актеров, внесших значительный вклад в развитие американского кино. В прошлом году эту награду получил англо-американский актер и театральный режиссёр  Делрой Линдо, а в 2020-м году статуэтка досталась Рене Зеллвегер..

На церемонии вручения, которая прошла в Арлингтонском театре в рамках 37-то кинофестиваля в Санта-Барбаре, Кристен появилась в смелом наряде – актриса выбрала полупрозрачное шифоновое платье Chanel с высоким воротом и пышной юбкой, начинающейся на уровне бедер. Пикантности наряду придало отсутствие на актрисе нижнего белья. Но если еще несколько лет назад такой наряд сочли бы излишне смелым, то сейчас модный выбор актрисы скорее в духе тренда. Платья, не предполагающие ничего лишнего под ними, уверенно завоевывают любовь светских див.

Что же касается награды, его Стюарт вручила Шарлиз Терон. Актрисы сдружились на съемках фильма “Белоснежка и охотник”, где обе исполнили главные роли. И этот вечер поклонники назвали воссоединением этого кинотандема. Для торжественного выхода Терон, в отличие от коллеги, выбрала более скромный наряд, но не менее яркий – трехцветное мини-платье с бахромой в сочетании с серебряными туфлями-лодочками еще больше подчеркнуло бесконечно длинные и стройные ноги актрисы.



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