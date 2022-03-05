Александра Новикова и Feduk стали родителями: первое фото малышки

На днях назад стало известно, что 30-летний рэпер Федор Инсаров, более известный как Feduk, и 31-летняя Александра Новикова, дочь известного ресторатора Аркадия Новикова, впервые стали родителями. Несколько минут назад Саша подтвердила это лично, опубликовав в своем Telegram-канале первую фотографию с малышкой. На черно-белом снимке, сделанном после сразу после родов, можно рассмотреть не только эмоции, переполняющие маму, но и лицо новорожденной. Имя дочери Александра тоже скрывать не стала.

Нина, – представила она малышку в подписи.

Саша Новикова с дочерью Ниной

Напомним, о романе пары стало известно осенью 2018-го, а их светский дебют состоялся весной 2019-го. В июле прошлого года Александра и Федор пришли на шоу “Вечерний Ургант” и впервые раскрыли подробности своего романа. Оказалось, общие друзья или тусовка ни при чем – все решил счастливый случай.

Мы познакомились в магазине, я выбирала брату подарок, и он (Feduk – прим. ред.) украл мой подарок практически, – рассказала в эфире Александра.

Александра Новикова и Fefuk в день свадьбы

В августе 2020-го влюбленные познакомили друг друга со своими родителями и даже провели совместный отпуск на Сардинии. Весной этого года влюбленные впервые дали большое интервью о своих отношениях. А 22 мая пара сыграла свадьбу в Барвихе в узком кругу родных и близких. Новость молодожены подтвердили два дня спустя. Позже Саша рассказала подписчикам, что музыкант сделал ей предложение во время съемок его клипа “Водолей”, в котором она сыграла главную роль, в Турции.