Серебро и кислота помогут бороться с бактериями

Новый противомикробный материал разработали ученые из Российской Федерации совместно с бразильскими и китайскими коллегами. Главной особенностью материала является то, что в его состав не входят антибиотики. Это защищает от появления лекарственной устойчивости у бактерий.

Исследователи утверждают, что для того, чтобы справиться с возникновением устойчивости к лекарственным препаратам, необходимо использовать альтернативные подходы, к которым не способны адаптироваться микроорганизмы.

Разработанный материал уже в скором будущем можно будет использовать в качестве добавки к защитным покрытиям для медицинских принадлежностей и инструментов.