СМИ: Немецкие телеканалы ARD и ZDF приостановили работу в России

Немецкие общественно-правовые телеканалы ARD и ZDF приостанавливают работу из студий в России, сообщило издание Focus ONLINE.

По информации издания, телеканалы приняли решение после принятия новых законов в РФ о наказании за распространение фейков о российских Вооруженных силах, передает РИА «Новости».

Ранее британская корпорация BBC приняла решение временно прекратить свою работу в России.

Кроме того, американские телеканалы CBS News и ABC News объявили о прекращении вещания в РФ в связи с принятым в пятницу законом об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России,

Ранее президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил России, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.