 

Захарова объяснила назначение улетевшего в Вашингтон «неопознанного борта»

05.03.2022, 15:29, Новости дня
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«Неопознанный борт» из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы вывезти объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила в Telegram, что соответствующий рейс борта СЛО «Россия» «бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами».

«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», – отметила она.

Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства РФ при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Заявлялось, что дипломатов подозревают в шпионаже.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства РФ при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.



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