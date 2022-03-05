Захарова объяснила назначение улетевшего в Вашингтон «неопознанного борта»

«Неопознанный борт» из Санкт-Петербурга в Вашингтон вылетел, чтобы вывезти объявленных в США персонами нон грата российских дипломатов, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова сообщила в Telegram, что соответствующий рейс борта СЛО «Россия» «бойцы информационного фронта выдали одновременно за «бегство русских» и «попытку Москвы войти в контакт с американцами».

«Разочарую. Этим самолетом вернутся на Родину российские дипломаты, которых правительство США объявило persona non grata», – отметила она.

Ранее американские власти объявили 12 сотрудников представительства РФ при ООН персонами нон грата, обязав дипломатов покинуть Соединенные Штаты до 7 марта. Заявлялось, что дипломатов подозревают в шпионаже.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства РФ при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.