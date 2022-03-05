 

Басурин назвал число вышедших из Мариуполя мирных граждан

05.03.2022, 15:29, Новости дня
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Из украинского города Мариуполь по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«По последней информации, которая у меня есть, смогли вырваться 17 человек, 12 взрослых и пять детей. Вы представляете, до какой степени люди отчаялись, что они под огнем со своими детьми бегут с этого ада?» – сообщил Басурин в эфире «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он добавил, что они прошли «какими-то тропами», они отчаялись, спасая жизнь детям. «Это страшно», – сказал представитель ведомства ДНР.

Он добавил, что по гуманитарному коридору в Волновахе по-прежнему никто не вышел.

Ранее очевидцы сообщили, что несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя, в самом городе видны столбы черного дыма.

Минобороны РФ сообщало, что российской стороной объявлен режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи с 10.00 мск.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что боевики привели в действие взрывное устройство в жилом доме в Мариуполе, в подвале которого, по предварительным данным находятся около 200 человек.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручал возбудить уголовное дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе.

Городской совет Мариуполя объявлял о том, что эвакуация мирных жителей переносится в целях безопасности.



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