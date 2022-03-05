 

В РФ решили возобновить туристический кешбэк

05.03.2022, 15:28, Новости дня
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Туристический кешбэк возобновляется с 15 марта, продажи будут осуществляться до 1 мая, под действие программы попадают также круизы, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программа туристического кешбэка возобновляется с 15 марта. Окно продаж – с 15 марта и до 1 мая. То есть полтора месяца. Отправляться в поездки можно сразу, прямо с 15 марта и до 1 июля – то есть до начала пика летнего сезона. В программе также участвуют круизы», – написала Догузова в своем Telegram-канале.

«Такое решение позволит туристам доступнее отдыхать внутри страны, поддержит бизнес и рабочие места в отрасли», – добавила она.

По словам Догузовой, условия программы прежние: участвуют все без исключения регионы и поездки от двух ночей. Оплачиваются поездки картами «Мир» – на нее автоматически в течение пяти дней возвращается 20% от стоимости поездки, максимально 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Ранее ведомство заявило о досрочной остановке продаж в рамках программы туристического кешбэка с 1 марта в связи с исчерпанием выделенных средств. Изначально предполагалось, что программа завершится 30 апреля.

До этого в Госдуме дали рекомендации пострадавшим от массовой отмены рейсов туристам.



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