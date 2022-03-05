Мнение: Время ничему не удивляться

Путин подписал закон об уголовной ответственности за «фейки о российской армии».

Практически одновременно с введением тюремных сроков за «фейки об армии» «Ашан» ограничил продажу сахара, соли, круп и масла.

В пресс-службе «Ашана» заявили, что компания наблюдает рост спроса на социально-значимые товары. Компания рекомендовала магазинам, где наблюдается высокий спрос, при необходимости предлагать клиентам не покупать большие объемы сразу, чтобы у других клиентов тоже была возможность купить товар.

Паникерством попахивает, не правда ли? Меня уже не удивит, если Госдума быстренько примет закон об уголовной ответственности за «фейки» про ситуацию в магазинах, про ограничения в продажах, про рост цен…

А еще меня не удивит закон про «фейки» о том, что в банкоматах ограничили выдачу рублевой налички, а снять наличные доллары и евро стало проблематично….

К чему еще надо готовиться не удивляться?

Фотография отсюда

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