Верховный суд США восстановил смертный приговор бостонскому террористу Джохару Царнаеву

Верховный суд США восстановил смертный приговор Джохару Царнаеву, который участвовал в организации теракта на Бостонском марафоне в 2013 году, передаёт MSNBC. Как отмечает канал, за восстановление приговора проголосовали шесть членов Верховного суда, против — трое.

Давайте перейдём к корреспонденту NBC News Питу Уильямсу, который занимается вопросами правосудия. Пит, что вы можете нам рассказать?

ПИТ УИЛЬЯМС, корреспондент NBC News: Хосе, Верховный суд только что восстановил смертный приговор, вынесенный бостонскому террористу Джохару Царнаеву. Как вы помните, он был осуждён за установку одной из двух изготовленных из скороварок бомб на финишной прямой Бостонского марафона.

Его бомба убила двух человек. Суд присяжных в Бостоне вынес ему смертный приговор за гибель этих людей. Однако федеральный апелляционный суд отменил его на двух основаниях. Во-первых, было заявлено, что судья во время судебного разбирательства должен был позволить адвокатам, защищавшим Царнаева, поподробнее расспросить потенциальных присяжных по поводу того, что они в новостях видели и слышали об этом теракте.

Во-вторых, было заявлено, что судья должен был принять к рассмотрению улики, касающиеся другого преступления, предположительно совершённого Тамерланом Царнаевым, старшим братом Джохара Царнаева. Это преступление произошло двумя годами ранее в городе Уолтем, штат Массачусетс, где во время предполагаемой продажи наркотиков жестоким образом были убиты люди.

И, по мнению защиты, эти доказательства нужно было принять к рассмотрению на суде, чтобы продемонстрировать, каким влиянием старший брат обладал над молодым Царнаевым. Но судья их не принял. Это было одним из двух оснований, на базе которых апелляционный суд заявил, что должен быть новый приговор.

Однако сегодня Верховный суд шестью голосами против трёх отменил это решение и восстановил смертный приговор. Несогласные во главе со Стивеном Брайером заявили, что судье всё-таки следовало принять к рассмотрению доказательства того самого, другого преступления, поскольку защита, разумеется, утверждала, что старший брат, по сути, был организатором всей этой операции, а младший брат был им запуган. Таково мнение несогласных (членов Верховного суда. — ИноТВ).

Джохар Царнаев сейчас сидит в камере смертников в тюрьме особо строгого режима. Ему 28 лет. Он останется там. Его приговор больше пересматриваться не будет. Думаю, справедливо будет сказать, что многие в Бостоне боялись перспективы очередного слушания с вынесением приговора, поскольку свидетелям вновь пришлось бы выступать в суде и переживать агонию, которую тот теракт вызвал в их жизнях.

Так что никаких новых приговоров не будет. Смертный приговор Джохару Царнаеву восстановлен. Изначальный приговор, который был вынесен судом присяжных, вновь действует. Хосе.

Дата выхода в эфир 04 марта 2022 года.