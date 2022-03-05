Samsung готовится возобновить работу в России

“Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания – оно производится в полном объеме”, – сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании.

Также отмечается, что Samsung продолжит поддерживать приложения и сервисы в России.

О приостановке деятельности компании Samsung в России сообщило американское агентство Bloomberg. Агентство “Ренхап” со ссылкой на источник объяснило приостановку поставок товаров Samsung Electronics в нашу страну физической невозможностью отправить их.

Ранее ритейлер Metro и производитель продуктов питания Danone опровергли сообщения об уходе с российского рынка. Компании продолжают работать в нашей стране в обычном режиме.

После начала российской спецоперации на Украине о приостановке деятельности на территории России заявили некоторые зарубежные компании. Среди них – IKEA, H&M, сервис бронирования Booking.сom и другие.