Общение с близкими приносит больше удовольствия, чем одиночество — ученые



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Человек — существо социальное, нам свойственно тянуться к себе подобным, но точно также людям необходимо уединение. Ученые из Университета Бар-Илан в Израиле решили выяснить, когда мы испытываем больше счастья — в одиночестве или в компании близких людей. И какую роль в чувстве удовлетворения играет возможность выбора, с кем и как проводить время.

Ученые пришли к выводу, что ключевую роль в нашем благополучии играет элемент выбора в повседневных социальных взаимодействиях. Нам важно самим решать — проводить ли нам время с другими или находиться в одиночестве. При этом люди, выбирающие общение, чувствовали себя более счастливыми.

В исследовании приняли участие 155 студентов. Каждый участник в течение десяти дней три раза в сутки сообщал о своем социальном опыте — находится он один или с другими людьми, по своему выбору или нет, также эксперты просили молодых людей рассказать о своих чувствах по поводу ситуации.

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По итогам — участники находились в компании 60% времени и 40% времени в одиночестве. Они оказались в этих ситуациях по своему выбору в 64% случаев, а не по своему выбору в 36%. Это указывает на то, что студенты проводили около трети своего дневного времени в невыбранных социальных ситуациях.

Участники чувствовали большее удовлетворение в компании других, чем в одиночестве. Максимальная степень счастья ощущалась, когда этот выбор был свой собственный, а не навязанный извне. Влияние одиночества на счастье также зависело от статуса выбора, но в меньшей степени.

Ученые подчеркивают, что выбор или даже субъективное ощущение выбора является решающим фактором, влияющим на ощущение нашего благополучия.