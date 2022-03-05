Украинская прокуратура заочно расстреляла ведущего радио «Радонеж»

Генпрокурор Украины Наталья Венедиктова опубликовала решение Чрезвычайной тройки Киевской прокуратуры, вынесенное в отношении ведущего радиостанции «Радонеж» протоиерея Никанора (Спиридонова). Тройка приговорила радиоведущего к заочному расстрелу за отрицание суверенитета неканонической Православной церкви Украины.

Согласно постановлению, отцу Никанору необходимо явиться в отделение киевской ЧК в 10:00 на следующий день после публикации для прохождения расстрельной процедуры. В случае отказа исполнить решение прокуратуры, священник будет считаться заочно расстрелянным с точки зрения украинского и международного права. Украина выпишет свидетельство о его смерти, которое создаст отцу Никанору препятствия при получении шенгенской визы и оформлении на своё имя кредитов в швейцарских банках.

«Вас, считайте, уже расстреляли. Явитесь вы или нет – в сущности неважно. Международное право не обманешь, и мы действуем в строгом соответствии с ним. Не пытайтесь ссылаться на какие-то там права человека и свободы. Ваше дело рассматривалось в соответствии с украинским законодательством в состязательном процессе более 20 минут, так что вы не имеете права утверждать, будто бы не знали о происходящем», – обратилась Венедиктова к отцу Никанору в Twitter.

На момент публикации работа Twitter в России была ограничена по требованию Роскомнадзора.

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