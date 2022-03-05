Мерием Узерли: “Молюсь, чтобы все дети на Земле были в безопасности”

Покинув “Великолепный век”, Мерием Узерли на время ушла в тень. Но сейчас актриса заявляет о себе не менее ярко, доказывая, что не собирается быть заложницей одной роли. Пока она готовит к выходу сразу два проекта, фильм с ее участием “Улей” можно увидеть на Netflix. Недавно Мерием получила новый статус и в beauty-сфере, став официальным амбассадором Faberlic. HELLO! встретился с актрисой в Ritz-Carlton, Moscow в начале февраля, чтобы первым узнать последние новости ее жизни.

Жакет, Ungaro (VintageDream); брюки, Ruee; туфли, The Attico (Boutique No7); пояс, Chanel (VintageDream); колье, браслет, кольца, серьги, все — Pied De Poule, Roberto BravoПриятно видеть вас в России. Как часто здесь бываете? И какой город можете назвать своим домом?

Я — гражданин мира. Но живу сейчас между Германией и Турцией — провожу время то в Берлине, то в Стамбуле. В Москву прилетаю один-два раза в год. Хочется чаще, очень люблю Россию.

В какой семье вы выросли?

Я родилась и выросла в Германии. Моя мама — немка, а папа родом из Турции. Когда пару лет назад делала генетический тест, выяснилось, что у меня есть еще хорватские, албанские и другие корни. Как говорил мой друг детства, Мартин, в конце концов все люди — братья и сестры, существующие в сумасшедшем учреждении под названием жизнь.

У меня есть два родных брата и сестра. Она мой лучший друг, просто обожаю ее. Самый чистый и добрый человек из всех, кого я знаю.

Топ, Ruee; юбка, Dior; колье, кольца, все — Diamond Love, Roberto Bravo; серьги, браслеты, все — Baguette, Roberto BravoВы работали в Германии, затем в Турции — как строилась ваша актерская карьера?

Играть я начала еще в детском саду, где воспитатели делали упор на творчество — мы постоянно ставили какие-то сценки, спектакли. Затем я училась в школе с такой же педагогической системой: у нас был собственный театр, и папа одного из моих лучших школьных друзей был управляющим самого большого театра в городе. Сколько же времени мы там провели! Окончив школу, я обучалась актерскому мастерству в Гамбурге. До кастинга в сериал “Великолепный век” я в основном играла в театральных постановках в Германии, был опыт в кино и на телевидении.

Роль Хюррем-султан сделала вас знаменитой. Можете сказать, что она изменила вас как актрису?

О, она бросала мне вызов каждый день. Большое счастье — играть такую героиню. Могущественную, сильную, страстную… Но в то же время были взлеты и падения, настоящие американские горки. Этому персонажу нужно отдавать всю свою энергию, иначе роль не будет работать. Это был настоящий челлендж, к сожалению, я оказалась не готова быть Хюррем на протяжении трех съемочных лет и трех сезонов сериала. Но я так благодарна за время, которое у меня с ней было! По-настоящему выросла как актриса.

Платье, Chanel (VintageDream); туфли, Dior; колье, кольца, серьги, все — Black Magic, Roberto BravoПандемия сильно повлияла на ваши карьерные планы?

Я собиралась в Лос-Анджелес и Нью-Йорк, чтобы сняться в одном проекте. Сначала все отложили, потом пришлось отказаться от роли, поскольку европейцам на тот момент запретили въезд в Америку. Я была разочарована. Но поняла, что моя вера в судьбу, в то, что все предначертано богом, сильнее. И я просто сказала себе, что на все есть причина. Недавно наткнулась в соцсетях на выступление одного телеведущего, который сказал: “Если бог отдаляет вас от людей или закрывает перед вами дверь, то только потому, что он видит то, чего не видите вы, слышит то, чего вы не слышите, знает то, чего вы не знаете”. Очень мудрые и красивые слова.

Как вы провели локдаун? Знаем, что как раз в это время вы стали мамой во второй раз.

Практически весь 2020 год я провела дома. Было несколько локдаунов, я была беременна, к тому же вакцинацию тогда еще не ввели. В 2021 году я родила вторую дочь и позволила себе отдохнуть четыре месяца, а потом начала плавно возвращаться к работе.

Платье, Chanel (VintageDream); колье, кольца, серьги, все — Black Magic, Roberto BravoРасскажите о своих дочках.

Моей старшей дочери Ларе сейчас восемь лет, она обожает все, что касается динозавров и супергероев. Очень любит проводить время с друзьями в школе, а также питает слабость к собакам и вкусной еде. Младшая дочка Лили совсем малышка — она учится ходить, говорить, исследует свои возможности. Но ее главная страсть сейчас — жевать все, что попадается под руку. (Смеется.) И играть на своем маленьком пианино.

Вы никогда не говорите о личной жизни, своем партнере. Насколько сложно для вас сохранять приватность?

Чем больше проходит времени, тем сильнее я убеждаюсь в том, что не хочу говорить о личном публично. Много лет назад я могла о чем-то рассказать, но вопросов становилось все больше и больше… Не чувствую, что это правильно — делиться своими взлетами и падениями со всем миром. Хочу разбираться с этими моментами сама.

Поговорим о ваших проектах. У вас есть несколько магазинов в Берлине, ощущаете себя бизнесвумен?

Мы с командой открыли Nosh Nosh — два магазина и по совместительству кафе. Надеемся, если дела и дальше будут идти хорошо, сможем открыть точки за пределами Германии. Не могу назвать себя бизнесвумен — скорее, человеком, который следует за своими мечтами. И Nosh Nosh — одна из них. Я люблю разнообразные здоровые снеки, пробую их во всех странах, где бываю. Именно путешествия вдохновили меня на выбор продуктов для Nosh Nosh.

Комбинезон, Meowshka Vintage; колье, кольца, серьги, все — Baguette, Roberto BravoВ магазине много вкусной еды, но при этом вам удается сохранять стройность. Как следите за фигурой?

Если честно, я не горжусь этим секретом стройности… Дело в стрессе. Я постоянно в движении: 24 часа в сутки семь дней в неделю или провожу с детьми, или работаю. Делаю все с большой самоотдачей, на это требуется много энергии. Вдобавок почти все заботы по дому — на мне одной. Сумасшедший график — вот что помогает поддерживать фигуру. Не помню, когда последний раз сидела на диване и просто смотрела фильм. Пытаюсь делать это в самолете, но обычно сразу засыпаю. Я очень трудолюбивый человек.

Вы стали лицом новой коллекции ароматов Faberlic. Какие парфюмерные ноты вам близки?

Очень приятно быть частью семьи Faberlic, у бренда невероятный выбор beauty-продуктов. Мне нравятся все ароматы новой восточной коллекции — для каждого настроения здесь найдется правильный парфюм. Но мой фаворит — El Hazna, в нем восточная амбра сочетается с жасмином и кофе. Идеальный баланс насыщенности и легкости.

Топ, Ruee; колье, кольца, все — Diamond Love, Roberto Bravo ; серьги, Baguette, Roberto Bravo Как вы сохраняете баланс в собственном стиле, какие вещи для вас — must have?

Придерживаюсь стиля расслабленный шик. Но в моем гардеробе можно найти буквально все — цветные носки и сорочки, смелые шорты и джинсы, строгие рубашки и юбки. Любимая вещь из всех — это куртки, просто обожаю их.

Каких дизайнеров можете выделить?

Из российских — это Юлия Янина, бренд Yanina Couture. Она невероятный дизайнер и просто прекрасный человек. Была рада посетить ее январский показ на Неделе моды в Париже. Если говорить о европейских брендах, люблю Balenciaga. Их вещи — как вторая кожа. Также нравятся Elie Saab, Dior, Chanel, Elisabetta Franchi.

В каких проектах вас можно увидеть сейчас, и что готовите к выходу?

На Netflix представлен артхаусный фильм “Улей”, где я сыграла главную роль. Прямо сейчас готовлю проект из десяти эпизодов для стриминговой платформы, а также снимаюсь в фильме, который увидит свет зимой. В этом году планирую посетить Каннский кинофестиваль, а также ряд благотворительных и общественных мероприятий. Впереди несколько коммерческих историй, которые нужно реализовать. Но мой главный проект — мои дети. Они для меня — весь мир. Я каждый день благодарю бога, что он позволил мне испытать эту безграничную любовь. Молюсь, чтобы все дети на Земле были в безопасности. И надеюсь, дочки будут гордиться мной.

Топ, Ruee; юбка, туфли, все — Dior; колье, кольца, все — Diamond Love, Roberto Bravo; серьги, Baguette, Roberto Bravo

Интервью, продюсирование: Анна Федюнина

Фото: Ино Ко

Стиль: Алеко Надирян

Макияж: Лариса Хатмуллина для Faberlic

Прически: Марина Рой

Ассистент фотографа: Дмитрий Иванов

Ассистент стилиста: Мария Дорофеева

Благодарим отель The Ritz–Carlton, Moscow и ресторан Sartoria Lamberti за помощь в организации съемки