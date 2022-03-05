 

Мнение: А вот это серьезно! СБУ и нацики готовят теракты в России!

05.03.2022, 14:25, Разное
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Так, приехали, однако. Ребят, не хочу сильно вас напрягать, но вот еще одно подтверждение про "Нет войне!". И если я уже писал вам, что моему одному бестолковому знакомому сломали домофон и мелками нарисовали жовто-блокитную тряпочку, то теперь оцените креатив….

Короче, наши "друзья" в чатиках собирают добробаты для "наказания русских" (это я мягко). Часть уже очевидно раскрыта, у нас тоже люди работают, но вот, картинки вместо 1000 слов.


Видите, как все классно – общие чатики, есть прайс-лист в долларах, причем бабло хорошее предлагают до сотен тысяч убитых американских президентов. Мирные такие нацики, за которых вступается наша вся "культурка" и другие малохольные.

Ребят, будьте бдительны. Наши парни работают по обе стороны фронта.

Тут еще больше радости:
https://disk.yandex.ru/a/fA7f03oBsHWKKw
https://disk.yandex.ru/a/FZ94r9oKj4Z3mQ

Вместе победим!

Источник: Вместе победим!



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