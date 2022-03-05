Львы сияют слишком ярко: причины, из-за которых некоторые знаки зодиака не могут найти вторую половинку

Некоторые люди легко вступают в новые отношения, в то время как другим бывает сложно наладить личную жизнь. Все зависит от принадлежности к определенным знакам зодиака. Посмотрите, есть ли вы в списке тех, кому бывает тяжело найти вторую половинку.

Овен

У вас много высоких требований и ожиданий от партнера. Как бы не проявлял себя человек, вам все мало и хочется большего подтверждения любви.

Это утомляет, поэтому потенциальные партнеры и пытаются сбежать от вас. Вам нужно немного пересмотреть свои стандарты и снизить планку.

Близнецы

Вам не хватает эмпатии, сочувствия и сострадания. Вы также любите перебивать собеседника, чтобы поговорить о том, что интересует вас или выразить свою точку зрения. Из-за этого складывается впечатление, что вы является эгоистичной персоной, которая считает себя центром внимания.

Лев

Вам нравится блистать в обществе, вы обожаете ловить на себе восхищенные взгляды. Но порой случается, что вашу уверенность в себе принимают за высокомерие или самолюбование, из-за чего боятся к вам подойти и познакомиться.

Дева

Вы очень замкнуты, не показываете, нравится вам человек или нет. Из-за этого потенциальные партнеры теряются в догадках и боятся проявить инициативу. Тем более, что внешне вы так холодны, что велик риск получить от вас резкий отказ. Мало кому хочется быть отвергнутым, поэтому многие просто не решаются к вам подойти.

Скорпион

Вы тестируете людей и как будто проверяете их на прочность. Ваша цель — это выяснить, насколько человек вам предан, можно ли на него положиться. Вы так много требуете на первых порах знакомства, что потенциальные партнеры попросту боятся на себя брать такие серьезные обязательства. Ведь в конфетно-букетный период хочется легкости в отношениях, а для вас легкость неприемлема.

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Козерог

Вы малоэмоциональны, немногословны, сдержанны в чувствах и эмоциях. Со стороны вы производите впечатление скрытного, замкнутого человека, с недоверием относящегося к окружающим. Такое ваше поведение несколько отпугивает потенциальных партнеров.

Водолей

Вы очень свободолюбивы по характеру, не особенно участвуете в жизни партнера, поэтому тот делает вывод, что вы к нему ничего не испытываете. Вам нужно уделять больше времени работе над отношениями, чтобы создать крепкий тандем.

Рыбы

Ваш минус — это излишняя навязчивость. Вы способны «задушить» партнера своей любовью. Поначалу ему это нравится, но потом появляется непреодолимое желание сбежать.

Из-за такого поведения вы часто наступаете на одни и те же грабли.