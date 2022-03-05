 

Эстонские торговые сети отказались убирать с полок изданные в РФ книги

05.03.2022, 14:06, Новости дня
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Крупные торговые сети изъяли из своей продукции товары, произведенные в РФ и Белоруссии, однако это не коснулось книг, сообщают СМИ.

«Торговая сеть Prisma, как и многие другие, отказалась от продажи российских и белорусских товаров. Решение поначалу коснулось и книг на русском языке, которые на прошлой неделе пропали с полок магазинов. Однако спустя неделю Prisma изменила свое решение», – пишет портал телерадиовещания ERR, передает «Интерфакс».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Каймо Нийтару, реальная альтернатива российским книгам отсутствует.  Он также заявил, что в компании ценят равенство и не терпят этнической сегрегации, поэтому решили не оставить определенную часть общества без основных товаров, чем является и художественная литература.

Также исключение для российских книг сделали магазины торговой сети Selver, сейчас компания ищет поставщиков русскоязычной литературы из других стран.

Вице-канцлер министерства культуры по вопросам искусств Тааниэль Раудсепп считает, что причина изъятия российских книг кроется не в их содержании, а в нежелании спонсировать войну, которую ведет Россия. Он добавил, что министерство культуры никак не влияет на решения закупщиков книг.

Ранее популярную в Эстонии грузинскую минеральную воду «Боржоми» признали российской и удалили с прилавков магазинов республики.



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