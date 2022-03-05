Появилась схема обмана россиян на фоне санкций против банков

Мошенники начали применять новые схемы хищения денег со счетов граждан на фоне санкций против банков: жительница Москвы поддалась на уговоры злоумышленников и перевела им 335 тыс. рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

Жительнице Москвы позвонил неизвестный и представился менеджером банка ВТБ, он убедил женщину в том, что с ней свяжется ее «личный менеджер». После этого с потерпевшей связался другой мужчина, представившийся «менеджером», он убедил ее той нужно перевести 335 тыс. рублей на другой счет, сказал собеседник ТАСС.

«Следуя указаниям, заявительница зашла в приложение ВТБ и со своего сберегательного счета перечислила 335 тыс. рублей на указанные собеседником реквизиты, после чего он пообещал, что в течение пяти минут сумма будет зачислена на новый депозитный счет и положил трубку. При этом указанная сумма возвращена не была», – отметил источник.

Мошенники убедили жертву словами о том, что из-за санкций происходит блокировка переводов, поэтому переводится перевыпуск пластиковых банковских карт и открытие новых счетов.

Ранее компания Group-IB со ссылкой на наблюдения своих специалистов заявила о всплеске мошенничества в Сети на фоне геополитической ситуации.

«Телефонные мошенники под видом сотрудников банков предупреждают об отключении российских банков от SWIFT. Для сохранения денежных средств они предлагают перевести их на «безопасный счет». Естественно, это обман – в результате пользователи просто теряют свои накопления», – уточняли в компании.