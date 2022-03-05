 

На территорию консульского отдела РФ в Гааге забросили взрывное устройство

05.03.2022, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самодельное взрывное устройство было заброшено на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах, но оно не сработало, сообщил посол Александр Шульгин.

«Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но к счастью, оно не сработало, погас фитиль», – передает ТАСС слова дипломата в эфире Первого канала.

Шульгин отметил, что это была не единичная акция. «В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов нашего посольства прислали письма с белым порошком», – сказал он.

Ранее в посольство РФ в Австралии подбросили конверты с белым порошком.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Следователи установили причину смерти подростка в монастыре на Урале

10.11 / Украинский кулинар рассказал о «мощном культурным феномене» борща

05.01 / Жители Костромы потребовали выдать им задержанных по делу об убийстве девочки

22.12 / ЦИК принял проект положения о проведении многодневного голосования

16.06 / В РСТ посоветовали туристам не конфликтовать с местным населением на отдыхе в Абхазии

21.06 / Автомобили Vinfast могут появиться в России

30.10 / “Пробивается сама”. Вакарчук рассказал об отношениях с названной дочерью

11.07 / Эстония усилила охрану на границе после наплыва мигрантов из Беларуси в Литву

01.08 / Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады

03.08 / Путин дал поручение о ликвидации вреда экологии в Усолье-Сибирском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика