На территорию консульского отдела РФ в Гааге забросили взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство было заброшено на территорию консульского отдела РФ в Нидерландах, но оно не сработало, сообщил посол Александр Шульгин.

«Вчера на территорию консульского отдела нашего посольства забросили самодельное взрывное устройство, должен был взорваться баллон с газом, но к счастью, оно не сработало, погас фитиль», – передает ТАСС слова дипломата в эфире Первого канала.

Шульгин отметил, что это была не единичная акция. «В мой адрес, в адрес военного атташе и еще трех старших дипломатов нашего посольства прислали письма с белым порошком», – сказал он.

Ранее в посольство РФ в Австралии подбросили конверты с белым порошком.