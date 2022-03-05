 

МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

05.03.2022, 13:35, Разное
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Призывы к митингам начали распространяться в Сети после начала российской спецоперации на Украине.

В МВД предупредили, что все попытки проведения несогласованных акций будут незамедлительно пресечены. Организаторов и участников подобных мероприятий привлекут к ответственности.

“Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом”, – отметили в ведомстве.

МВД призвало граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несогласованных акций и воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения незаконных митингов.

Также ведомство призвало граждан предостеречь своих родственников, знакомых и несовершеннолетних детей от необдуманных поступков.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении ответственности за распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Также усиливается ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах.



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