МВД предупредило об ответственности за участие в незаконных акциях

Призывы к митингам начали распространяться в Сети после начала российской спецоперации на Украине.

В МВД предупредили, что все попытки проведения несогласованных акций будут незамедлительно пресечены. Организаторов и участников подобных мероприятий привлекут к ответственности.

“Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом”, – отметили в ведомстве.

МВД призвало граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несогласованных акций и воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения незаконных митингов.

Также ведомство призвало граждан предостеречь своих родственников, знакомых и несовершеннолетних детей от необдуманных поступков.

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении ответственности за распространение фейков о вооруженных силах России. Максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы. Также усиливается ответственность за призывы к участию в несанкционированных митингах.