 

Metro и Danone продолжат работать в России

05.03.2022, 13:35, Разное
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“Metro не планирует прекращать свою деятельность в России. В последнее время компания показывает стабильный рост”, – сообщил “Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу ритейлера.

Российское подразделение Metro работает в штатном режиме. В компании заявили о стабильных поставках. “Нехватки продуктов не предвидим”, – подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что в компании сформирован достаточный запас стока и ресурсов, цепочки поставок отлажены. Metro продолжит вести бизнес в России и поддерживать клиентов, заявили в компании.

Информацию об уходе с российского рынка опроверг и производитель продуктов питания Danone.

“Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме”, – цитирует агентство городских новостей “Москва” директора по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгению Фалькову.

Напомним, что 1 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о договоренности с продуктовыми ритейлерами об ограничении цен. Наценки на ряд позицией не будут превышать 5% в молочной продукции, сахаре, хлебе и хлебобулочных изделиях, а также овощах из борщевого набора.



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