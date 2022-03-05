У трети пациентов после легкого COVID-19 симптомы сохраняются 6-12 месяцев



1

минута

В национальном когортном исследовании участвовали 152 тысячи датчан, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус с сентября 2020 по апрель 2021 года. У 61 тысячи человек был положительных результат, у всех остальных инфекция не подтвердилась. Все заразившиеся перенесли COVID-19 легко и лечились дома.

Каждые три месяца проводили опросы всех участников исследования. Добровольцы заполняли анкеты и сообщали о своем самочувствии. В общей сложности у 29,6% переболевших минимум один симптом сохранялся от 6 до 12 месяцев.

Половина участников (53,1%) сообщили о физическом и умственном истощении, нарушениях сна и когнитивных функций. Также у этих пациентов существенно чаще выявлялись симптомы депрессии и тревожности по сравнению с контрольной группой.

«Эти данные стоит учитывать, когда вы взвешиваете все за и против вакцинации и других мер профилактики», — цитирует Reuters авторов исследования.