 

У трети пациентов после легкого COVID-19 симптомы сохраняются 6-12 месяцев

05.03.2022, 13:30, Разное
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В национальном когортном исследовании участвовали 152 тысячи датчан, которые сдавали ПЦР-тесты на коронавирус с сентября 2020 по апрель 2021 года. У 61 тысячи человек был положительных результат, у всех остальных инфекция не подтвердилась. Все заразившиеся перенесли COVID-19 легко и лечились дома.

Каждые три месяца проводили опросы всех участников исследования. Добровольцы заполняли анкеты и сообщали о своем самочувствии. В общей сложности у 29,6% переболевших минимум один симптом сохранялся от 6 до 12 месяцев.

Половина участников (53,1%) сообщили о физическом и умственном истощении, нарушениях сна и когнитивных функций. Также у этих пациентов существенно чаще выявлялись симптомы депрессии и тревожности по сравнению с контрольной группой.

«Эти данные стоит учитывать, когда вы взвешиваете все за и против вакцинации и других мер профилактики», — цитирует Reuters авторов исследования.



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