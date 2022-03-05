 

Начались продажи мощного серийного кроссовера Renault Duster

05.03.2022, 13:20, Новости дня
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Французский автомобильный гигант Renault объявил о начале продаж на бразильском рынке «заряженной» версии кроссовера Renault Duster.

Автомобиль с аналогичными агрегатами уже доступен на российском рынке. Заявлено, что под капотом установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель с увеличенной мощностью 170 л.с. Вместе с тем доработанная модификация кроссовера  Duster получила возможность разгона до 100 км в час за 9,2 секунд. Кроме того, для рынка РФ пока доступна версия с агрегатом на 150 л.с.

Заявлено, что ранее на бразильском рынке уже была доступна мощная версия, которую представили в 2011 году.  Эксперты предполагают, что модернизированный экземпляр сможет выдать высокий спрос на местном рынке за счет привлекательных параметров и расширенных опций.



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