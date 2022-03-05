Начались продажи мощного серийного кроссовера Renault Duster

Французский автомобильный гигант Renault объявил о начале продаж на бразильском рынке «заряженной» версии кроссовера Renault Duster.

Автомобиль с аналогичными агрегатами уже доступен на российском рынке. Заявлено, что под капотом установлен 1,3-литровый бензиновый двигатель с увеличенной мощностью 170 л.с. Вместе с тем доработанная модификация кроссовера Duster получила возможность разгона до 100 км в час за 9,2 секунд. Кроме того, для рынка РФ пока доступна версия с агрегатом на 150 л.с.

Заявлено, что ранее на бразильском рынке уже была доступна мощная версия, которую представили в 2011 году. Эксперты предполагают, что модернизированный экземпляр сможет выдать высокий спрос на местном рынке за счет привлекательных параметров и расширенных опций.