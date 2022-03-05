 

Электрическое купе Volvo C40 Recharge получило доступную версию

05.03.2022, 13:20, Новости дня
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Шведский автомобильный гигант Volvo расширили линейку модели Volvo C40 новой модификацией.

Изначально начали продажи исключительно с полноприводной системой с двумя силовыми агрегатами. Однако теперь клиентам доступна версия с единственным электромотором. Вместе с тем приобрести электрокар Volvo C40 возможно дешевле на 10 тысяч евро, чем ранее. Вместе с тем одномоторный экземпляр имеет силовую установку на 231 л.с. Автомобиль имеет предельную скорость разгона 160 км в час.

В свою очередь, новая модель способна выдать увеличенную динамику разгона до 100 км в час за 7,4 секунд. Кроме того, в компании активно ведется работа над обновлением компактного паркетника XC40, имеющего высокий спрос на глобальном рынке.



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