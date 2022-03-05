 

Chery представит в РФ новый кроссовер EXEED LX в марте 2022 года

05.03.2022, 13:20, Новости дня
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Компания Chery намерена продолжить расширение линейки автомобилей под маркой Exeed.

Известно, что в нынешнем месяце в свободную продажу выйдет обновленный небольшой кроссовер под названием Exeed LX. Под капотом паркетника установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 147 л.с. Автомобиль приводится в движение бесступенчатым вариантом. С такими параметрами разгон до 100 км в час достигается за 10,5 секунд. В данном случае расход топлива достигает около 8 литров на 100 километров пути.

Автомобиль в базовом исполнении имеет светодиодные фары, 19-дюймовые колесные диски, электрический ручник. В салоне применили качественную черную кожу, придающую интерьеру более стильный и дорогой вид. Пока остальные сведения о компактном кроссовере LX не сообщаются.



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