Великобритания подала заявку на вступление в Евросоюз по ускоренной процедуре

В связи с событиями на Украине Великобритания направила в адрес Еврокомиссии заявку о вступлении в Евросоюз по ускоренной процедуре уже до конца 2022 года.

– Сегодняшние события требуют всех европейцев сплотиться, чтобы выжить в это тяжёлое время. Великобритании очень необходима поддержка ЕС для поддержания высоких темпов экономического развития и борьбы с инфляцией. Совсем недавно Великобритания была членом ЕС и полностью соответствовала его стандартам. Потом мы были вынуждены уйти, но сейчас мы решили вернуться в большую европейскую семью, – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В Еврокомиссии подтвердили получение британской заявки и пообещали её внимательно изучить.

– Это длительный процесс. Все 27 государств должны изучить заявку Великобритании и решить удовлетворяет ли она европейским требованием. Всё же это, во-первых, остров, а не континентальная Европа, во-вторых, с момента выхода Британии из прошло достаточно времени. Нужно всё это изучить, – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Также, по мнению еврочиновницы, необходимо провести на всей территории ЕС референдум об одобрении включения Великобритании.

—