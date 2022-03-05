Посольство РФ направило ноту в МИД ФРГ из-за случаев дискриминации сограждан

Официальный Берлин должен послать сильный сигнал местным властям и различным службам, чтобы предотвратить дискриминацию россиян в ФРГ, в МИД республики направлена соответствующая нота, сообщил посол РФ в Германии Сергей Нечаев.

«Нужны сильные сигналы правительства Германии в адрес местных властей – городских, коммунальных, региональных служб, чтобы прекратить эту дискриминацию. Держим на контроле, соответственно, связываемся с органами власти», – передает РИА «Новости» слова посла.

«В МИД Германии направлена соответствующая нота посольства», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов из-за ситуации на Украине.

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