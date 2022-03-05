Команда «Формулы-1» «Хаас» расторгла контракты с «Уралкалием» и Мазепиным

Американская команда чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Хаас» расторгла контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным, информирует пресс-служба команды.

Также команда разорвала соглашение с российской компанией «Уралкалий», которая с прошлого года являлась титульным спонсором «Хааса». О том, кто заменит Мазепина, не сообщается. Резервным пилотом команды является бразилец Пьетро Фиттипальди, передает ТАСС.

1 марта Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях под нейтральным флагом.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.