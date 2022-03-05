 

Минцифры опровергло освобождение от ответственности за использование нелицензионного ПО

05.03.2022, 12:40, Новости дня
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Минцифры не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного программного обеспечения (ПО) и не поддерживает их, сообщили в ведомстве.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает, что не вносило предложений по освобождению от ответственности за использование нелицензионного софта и в настоящий момент не поддерживает их. Минцифры планирует провести обсуждение с Минэкономразвития этого вопроса. Минцифры выступает за стимулирование перехода на российское ПО», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на таблицу под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» сообщила, что власти РФ обсуждают отмену ответственности за использование нелицензированного ПО.



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