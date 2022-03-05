 

Володин призвал бизнес воспользоваться амнистией капиталов

05.03.2022, 12:07, Разное
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Политик напомнил, что 20 лет назад президент Владимир Путин на встрече с предпринимателями предупреждал о рисках и последствиях размещения средств в офшорных зонах. Слова главы государства оказались пророческими, констатировал спикер.

Володин заявил о разрушении мифа о неприкосновенности частной собственности, на которой базируется правовая система западных стран.

“По национальному признаку изымаются собственность, счета в банках, присваиваются уже оплаченные товары. Тем, кто хорошо знает историю, это напоминает золотой век пиратства, колониальные времена. Одним словом, ничего нового, вместо незыблемости прав и свобод — только декорации”, – отметил председатель ГД.

Володин назвал принятый Думой закон об амнистии капиталов шансом вернуться в Россию.

“Лучше им воспользоваться. И деньги будут целее, и на душе спокойнее”, – заключил политик.

Госдума 4 марта приняла закон о проведении амнистии капиталов с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. Мера будет распространяться на деяния, совершенные до 1 января текущего года.

Первый этап амнистии капиталов прошел с июля 2015 года по конец июня 2016-го. Второй – с марта 2018 года по 28 февраля 2019-го, третий – с июня 2019 года по 29 февраля 2020-го.



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