Мнение: О побежавших толпою с тонущей галеры… А что же Путин?

Ну вот, началось…

Крысы всегда бегут с обречённого корабля. Самые умные делают это ещё в порту, едва лишь почуют команду «Отдать швартовы!». Те, кто умом поскромнее, стремятся сбежать, пусть даже и вплавь, пока судно не покинуло портовую акваторию и надёжный берег — рядом. Остальные, уже с риском и потерями — когда появилась первая течь. Бороться до последнего вместе с командой на мостике — не желает никто.

Как бы ни рассуждали светлые головы об «отрицательном отборе», окологосударственные бизнесмены — всё же умные. По крайней мере, поумнее государственных мужей. И вот…

Они побежали ©

Уже всею толпою…

По сообщению РБК, первый зампред #ВТБ Юрий Соловьёв официально завершил работу в банке ровно в тот же самый день, когда #Россия начала специальную операцию на Украине и против ВТБ были анонсированы американские #санкции. В кредитной организации он курировал корпоративно-инвестиционный #бизнес группы, а также деятельность ряда дочерних компаний. Собственно, Юрий Соловьёв и был одним из идеологов развития ВТБ как универсального банка с сильной инвестиционной составляющей, благодаря чему кредитный институт успешно совершал операции на рынках Нью-Йорка, Лондона, Гонконга, Сингапура и Дубая, а также создал сеть подразделений в Европе, Азии, Америке и Африке.

«Подтверждаем, что Юрий Соловьёв завершил работу в группе ВТБ 24 февраля», — сообщили в пресс-службе госбанка. Который «на всякий случай» удалил с сайта информацию обо всех членах правления.

Ещё один показательный случай — авиакомпания «Победа». Её глава, Андрей Калмыков, ушёл в отставку примерно в одно и то же время с Юрием Соловьёвым. По официальной версии, теперь экс-гендиректор, который рулил «Победой» с момента её создания в сентябре 2014 года, будет заниматься проектами, где сможет принести пользу «в текущих условиях». Отставке предшествовали данные о том, что когда началась спецоперация России на Украине, он улетел в Швейцарию. Успел, значит.

А вот его патрону и шефу, нынешнему главе «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову, повезло чуть меньше. Сначала прошла информация, что и главный по НацПеру™ тоже… улетел. Но потом эту новость опровергли. «Глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов находится в Москве на рабочем месте и исполняет должностные обязанности», — заявили в пресс-службе авиакомпании. А источник «Ъ» добавил, что гендиректора «не отпустили»…

Как говорится, кто не успел, тот опоздал.

Могу лишь повторить, что на такие эшелоны абы кто не взлетает. Там все не просто «свои», верные и перепроверенные, а самые «свои» из всех «своих». Но поскольку руководство реальным предприятием предполагает всё же наличие умственных способностей, а подъём по карьерной лестнице обостряет чуйку, все эти путинские «капитаны бизнеса» очень быстро просчитали все риски. И сделали выводы, которые теперь становятся… очевидными.

Впрочем, сколько ещё таких «капитанов» успели покинуть свои кабинеты втихаря, мы узнаем только со временем. Судя по февральскому ажиотажу в аэропортах обеих столиц и кратно выросшим ценам на билеты не только накануне, но и сразу после Дня защитника Отечества, последним шансом захотели воспользоваться многие. Не миллионы и, быть может, даже не сотни тысяч, но…

Если уж самые умные, показали, что делать, то чего ещё ждать?

И ещё одно…

Чуть больше ста лет назад, когда настали те самые «окаянные дни», тогдашние самые умные побежали не просто быстро, но на заранее подготовленные позиции, а многие успели вывести и свой #капитал. Не ставшие после февраля-1917 цепляться за имущество и лозунги «Войны до победного конца» — сумели спастись и относительно хорошо устроиться за границей: счетоводами, секретаршами, прочими клерками и учителями. Промедлившие до прихода к власти большевиков — были обобраны до нитки, но всё же сохранили жизни, пусть даже работать им пришлось уже гувернёрами, швейцарами, таксистами. Остальные либо сгинули безвестно в огне Гражданской войны от пули, вируса, голода, либо, если успели на последний пароход из Крыма, влачили на новой родине существование кочегаров, грузчиков, разнорабочих. «Не успевшие» — в основной массе были уничтожены террором 1920-х и 1930-х гг., «голодомором» и новой большой войной…

Похоже, и этот урок истории не выучен нынешним российским «средним классом»?

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