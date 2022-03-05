Амаль Клуни рассказала, на чем держится ее брак с Джорджем

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин сыграли роскошную свадьбу во дворце Palazzo Papadopoli в Венеции в сентябре 2014 года. С тех пор не проходит и года, чтобы паре не приписывали скорый разрыв. Но супруги, слухам вопреки, являют эталон семейного постоянства и изредка приоткрывают завесу своей семейной жизни в редких интервью. Одно из таких Амаль дала журналу Times, который поместил супругу Джорджа Клуни на обложку мартовского выпуска, посвященного “12 женщинам года”. Рассказывая о своей работе, Клуни поделилась, что главной движущей силой в ее работе для нее является семья.

Учитывая все, что происходит сегодня, я хотела бы дать правильный ответ, когда дети спросят меня, что я делаю, – сказала Амаль.

Близнецам Джорджа и Амаль Клуни – Александру и Элле – в июне этого года исполнится пять лет. А осенью Амаль и Джордж отметят 8-летие своей свадьбы.

Наш союз замечательный. В моем муже есть партнер, который невероятно вдохновляет и поддерживает меня, и у нас есть дом, наполненный любовью и смехом. Это радость, превосходящая все, что я когда-либо могла себе представить. Мне так повезло, что я нашла в своей жизни великую любовь и стала матерью – вот как я обретаю равновесие. Что касается возросшего общественного резонанса, то я думаю, что все, что я могу сделать, – это лишь попытаться обратить внимание на то, что важно, – добавила Амаль.

Ранее в интервью Ходе Котб, ведущей утреннего шоу на NBC News Today, Джордж Клуни признавался: он сразу понял, что Амаль та самая, с которой он хочет связать судьбу и родить детей.

По правде говоря, я встретил эту удивительную женщину, и у меня перехватило дыхание. Она была умной, веселой, красивой и доброй. Я был как бы сбит с ног. Мы обручились через несколько месяцев и поженились в первый же год знакомства. Это удивило меня больше, чем кого-либо другого в мире, и все остальные были удивлены.

Я не смотрел на жизнь, говоря: “Моя жизнь будет нереализованной без детей”. Мне казалось, что у меня довольно насыщенная жизнь. Потом я встретил Амаль и понял, что моя жизнь была довольно пустой. А потом, когда появились близнецы, я вдруг понял насколько пустой жизнь была до того, – сказал Джорж, добавив, что отцовство “заполняет все эти пробелы, делает его веселым”.