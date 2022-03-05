 

Renault сняла с производства седан и универсал Talisman

05.03.2022, 11:50, Новости дня
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Французская компания Renault объявила об официальном прекращении выпуска модели седана Renault Talisman.

Кроме того, представители бренда уточнили, что выпуск универсала также прекращен. В дальнейшем предполагается активная работа по выпуску новейших внедорожников и кроссоверов. Вместе с тем аналогичное решение ранее приняли в немецкой компании Volkswagen, которая отказывается от модификации седана Passat.

Еще в конце прошлого года начали поступать первые слухи о возможном уходе с рынка модели Talisman. Вместе с тем разработчики пока не намерены раскрывать подробности о том, какие будущие автомобили поступят в свободную продажу вместо седанов.



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