 

Subaru продолжила поставлять автомобили в РФ и сохранила цены

05.03.2022, 11:50, Новости дня
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Японский бренд Subaru намерен продолжить продажи на российском рынке своих автомобилей.

В частности, разработчики указали на сохранение прежних прайсов на новые кроссоверы 2022 модельного года. Вместе с тем руководство бренда Subaru тщательно следить за ситуацией на рынке, удерживая паузу перед возможным обновлением цен. Приобрести кроссовер Subaru Forester на данный момент возможно от 3,04 миллиона рублей.

Кроме того, модели Subaru XV и Subaru Outback доступны у дилеров по цене от 2,8 и 4,06 миллиона рублей соответственно. Эксперты придерживаются мнения, что в ближайшее время японская техника также получит обновленный прайс ввиду ситуации с курсом национальной валюты в России.



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