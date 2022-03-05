Мнение: Полнейшая Волноваха
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Привет из 1943-года.
Впрочем, Мариупольский котел еще надо доварить, а Волноваху дочистить.
—
Источник: Colonel Cassad
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Привет из 1943-года.
Впрочем, Мариупольский котел еще надо доварить, а Волноваху дочистить.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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