 

Мнение: Полнейшая Волноваха

05.03.2022, 11:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Привет из 1943-года.
Впрочем, Мариупольский котел еще надо доварить, а Волноваху дочистить.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Врач Людмила Лапа назвала анализы, которые следует сдавать каждый год

18.04 / Как тут не вознестись?

30.06 / Внутренний протест: стоит по-новому взглянуть на модные тренды, которые мы носили в 2000-х

15.05 / Александр Молочников о романе с Екатериной Варнавой: “Какие-то вещи раздражали”

15.06 / Мнение: 105 лет со дня гибели “потенциального спасителя России”

11.09 / Мнение: 20 лет

31.03 / Компартия наносит ответный удар

27.07 / Незаконнорожденные

05.06 / А кому собирали-то? – Личное мнение

24.11 / Младенцы могут распознавать юмор уже через месяц после рождения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика