Чему возмутился Шнуров? – Личное мнение

Даже в эти дни Сергей Шнуров пытается быть актуальным. Соответствовать повестке дня — куда ж стране без Шнура, правда?

В очередной раз Сергей проорал в зрителя песню. Оказывается, элиты интересует не трагедия, а банковские счета.



Фото: Соцсети

Нет, ну совершенно понятно, на кого именно Шнуров катит бочку. На подружку свою, которая не сбежала, а улетела на плановый отдых.

Одной Собчак Шнурову показалось мало — Сергей вспомнил, что есть ещё скорбящие у бассейна в макияже тётки.

Ну, видели таких в Инстаграме? Накатят винца на вилле и плачут.

С одной стороны, Шнуров как бы даже и прав в своей критике. С другой, лично мне не совсем понятно, чем именно Серёжа отличается от элиток.

Денег меньше? Подписоты в Инстаграме? Может, он не оголялся никогда, как инста-писечки, ради публики?

Не понимаю.

Сергей так орал в клипе, что я аж дёрнулась — думала, через экран заплюёт. Промотала клип до конца, но так и не поняла, чем Шнурок возмущён — билеты на самолёт, что ли, купить не успел?

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