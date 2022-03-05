Чему возмутился Шнуров? – Личное мнение
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Даже в эти дни Сергей Шнуров пытается быть актуальным. Соответствовать повестке дня — куда ж стране без Шнура, правда?
В очередной раз Сергей проорал в зрителя песню. Оказывается, элиты интересует не трагедия, а банковские счета.
Фото: Соцсети
Нет, ну совершенно понятно, на кого именно Шнуров катит бочку. На подружку свою, которая не сбежала, а улетела на плановый отдых.
Одной Собчак Шнурову показалось мало — Сергей вспомнил, что есть ещё скорбящие у бассейна в макияже тётки.
Ну, видели таких в Инстаграме? Накатят винца на вилле и плачут.
С одной стороны, Шнуров как бы даже и прав в своей критике. С другой, лично мне не совсем понятно, чем именно Серёжа отличается от элиток.
Денег меньше? Подписоты в Инстаграме? Может, он не оголялся никогда, как инста-писечки, ради публики?
Не понимаю.
Сергей так орал в клипе, что я аж дёрнулась — думала, через экран заплюёт. Промотала клип до конца, но так и не поняла, чем Шнурок возмущён — билеты на самолёт, что ли, купить не успел?
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Источник: Лена Миро
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