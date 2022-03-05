Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52

Минобороны РФ распространило в субботу видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.

«Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами», – передает РИА «Новости» описание к видео.

Так, в ролике показан полет двух Ка-52 на малой высоте. После демонстрируются кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и производит пуск управляемой ракеты. После чего вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.

Отмечается, что ударные вертолеты применяются на малой и сверхмалой высотах, чтобы исключить запуск по ним ракет из переносных зенитных ракетных комплексов.

Ка-52 «Аллигатор» предназначен для поражения, в первую очередь, бронированной техники и живой силы противника на поле боя. Армейская авиация в ходе специальной военной операции сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, выполняет доставку десанта, военных грузов, обеспечивает авиационную поддержку подразделений.

Ранее Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».

Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.