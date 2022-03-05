Ученые подтверждают, что вино во время еды снижает риск диабета



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Исследователи из США проанализировали данные о состоянии здоровья почти 312 400 участников исследования, и пришли к выводу, что употребление спиртного, в первую очередь вина, во время еды связано с более низким риском развития диабета 2 типа. К таким выводам ученые пришли в предварительном исследовании, представленном на Конференции по кардиометаболическому здоровью 2022.

«Влияние употребления алкоголя на здоровье было описано как обоюдоострый меч из-за его очевидной способности глубоко резать в любом направлении — вредном или полезном, в зависимости от того, как он употребляется», — сказал автор исследования Хао Ма.

Поэтому Американская кардиологическая ассоциация и Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют взрослым, которые не употребляют алкоголь, и не начинать. А тем, кто регулярно употребляет алкоголь, следует поговорить со своими врачами о пользе и рисках умеренного употребления алкоголя.

Ключ для тех, кто уже употребляет алкоголь, — умеренность. Умеренное потребление алкоголя определяется как употребление одного бокала вина или другого алкогольного напитка в день для женщин и до двух стаканов в день для мужчин. По словам ученых, это составляет до 14 граммов, или около 150 мл вина в день для женщин и до 28 граммов, или около 300 мл вина в день для мужчин.

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В исследовании было изучено влияние умеренного употребления алкоголя на возникновение диабета 2 типа среди всех участников исследования в течение примерно 11 лет. Были проанализированы данные почти 312 400 взрослых из Британского биобанка, которые сами сообщили о том, что регулярно пьют алкоголь.

После комплексного анализа всех данных, ученые пришли к выводу, что употребление умеренного количества вина во время еды может предотвратить диабет 2 типа, если у человека нет какой-то болезни или особенности, на которую может негативно повлиять умеренное употребление алкоголя.

Ранее другая группа исследователей из США пришла к выводу, что даже умеренное потребление алкоголя, например, нескольких бокалов пива или вина в неделю, может уменьшать объем белого и серого вещества мозга.