Звезда “Скотта Пилигрима” и “Джуно” Майкл Сера впервые стал отцом

Канадский актер Майкл Сера, известность которому принесли роли в фильмах “SuperПерцы”, “Джуно” и “Скотт Пилигрим против всех,” – из тех кто, ведет очень скрытный образ жизни. У Майкла нет Instagram, где он бы мог делился с поклонниками своими новостями, зато есть разговорчивые подруги. Одной из таких оказалась Эми Шумер. Во время интервью изданию ET, приуроченного к премьере сериала “Жизнь после Бет”, в котором она играем вместе с Майклом, актриса заговорила о детях и случайно выдала его секрет – недавно Сера стал отцом.

У Майкла тоже есть ребенок. Это общеизвестно?… Ой, кажется, я только что сдала его, я только что сдала его ребенка, – сказал Шумер.

Майкл Сера и Эми Шумер на съемках сериала “Жизнь после Бет”

33-летний Майкл Сера не стал отрицать, подтвердив, что он и его супруга Надин сейчас только “в самом начале своего родительского пути” и пока “постигают основы”. Остальные подробности – пол малыша, дату рождения и имя – Майкл предпочел не раскрывать.

Майкл Сера и его жена Надин

О семейной жизни Майкла Серы и его супруги Надин мало, что известно. Считается, что они поженились в 2018 году, том самом, когда Сера был номинирован на престижную американскую театральную премию “Тони” – за лучшую роль второго плана в пьесе “Герой вестибюля”, но в итоге уступил награду Натану Лейну. Ранее Майкл встречался с коллегой по фильму “Скотт Пилигрим против всех” актрисой Обри Плаза. По словам Обри, они чуть было не поженились в Лас-Вегасе.

Мы были вместе полтора года и расстались друзьями, – сказывала об отношениях с Серой Обри Плаза во время подкаста RuPaul What’s The Tea.