 

Масленица: рецепт блинчиков-налистников с творогом и изюмом

05.03.2022, 10:25, Разное
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Ингредиенты для блинов:

  • молоко – 0,5 л
  • мука – 200 г
  • куриные яйца – 3 шт.
  • сахар – 1 столовая ложка
  • соль – щепотка
  • растительное масло – 100 мл

Все составляющие хорошо перемешать, тесто должно быть жидким. Выпекать тонкие блинчики на разогретой сковороде – они получатся белого цвета.

Ингредиенты для начинки:

  • творог – 200 г
  • сахар – 40 г
  • изюм – 50 г
  • ванильный сахар  – на кончике ножа

Для начинки творог перетереть через сито, добавить ваниль, сахарный песок, изюм. Изюм рекомендуется взять светлый и заранее обдать его кипятком. Готовые блинчики смазать тонким слоем творога и свернуть конвертом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

Если вы все же хотите попробовать налистники Елены Никифоровой в оригинале, ресторан “Шинок” всю масленичную неделю потчует гостей. Помимо этих блинов в ассортименте есть и традиционные, и ажурные, и кукурузные, и гречишные. Кстати, добавки к блинам тоже предлагаются всевозможные: икра щуки, палтуса, лосося, копченая семга, морепродукты, маслины с анчоусами, а также сметана, мед и домашнее варенье. С ним же подаются фирменные блины “Шинок” на манной крупе.



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