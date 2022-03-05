Масленица: рецепт блинчиков-налистников с творогом и изюмом

Ингредиенты для блинов:

молоко – 0,5 л

мука – 200 г

куриные яйца – 3 шт.

сахар – 1 столовая ложка

соль – щепотка

растительное масло – 100 мл

Все составляющие хорошо перемешать, тесто должно быть жидким. Выпекать тонкие блинчики на разогретой сковороде – они получатся белого цвета.

Ингредиенты для начинки:

творог – 200 г

сахар – 40 г

изюм – 50 г

ванильный сахар – на кончике ножа

Для начинки творог перетереть через сито, добавить ваниль, сахарный песок, изюм. Изюм рекомендуется взять светлый и заранее обдать его кипятком. Готовые блинчики смазать тонким слоем творога и свернуть конвертом. Подавать со сметаной, вареньем или сгущенным молоком.

Если вы все же хотите попробовать налистники Елены Никифоровой в оригинале, ресторан “Шинок” всю масленичную неделю потчует гостей. Помимо этих блинов в ассортименте есть и традиционные, и ажурные, и кукурузные, и гречишные. Кстати, добавки к блинам тоже предлагаются всевозможные: икра щуки, палтуса, лосося, копченая семга, морепродукты, маслины с анчоусами, а также сметана, мед и домашнее варенье. С ним же подаются фирменные блины “Шинок” на манной крупе.