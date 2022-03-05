Пиво питает волосы, делает их шелковыми и фиксирует прическу: делаем из напитка лак и ополаскиватель

Пиво можно использовать не только в качестве напитка. Оно может стать ингредиентом домашних косметических средств. Благодаря присутствию полезных питательных веществ этот напиток улучшает состояние волос. Из него можно сделать натуральные средства для ухода за шевелюрой. В статье расскажем, как использовать пиво в качестве ополаскивателя и лака для волос.

Польза напитка для волос

Пиво богато витаминами B5 и B6. Оно содержит полезные минералы: железо, цинк и кремний.

Витамины группы B улучшают кровообращение в коже головы, ускоряют всасывание питательных веществ и способствуют обновлению клеток. Минералы необходимы для роста здоровых и крепких волос.

Пиво содержит солод. Этот ингредиент покрывает каждый волос, обеспечивая прочность прически. Поэтому из напитка можно приготовить лак для волос.

Пиво имеет слегка кислую pH. Оно сглаживает структуру прядей, так как закрывает чешуйки каждого волоса.

Пиво – проверенное средство для ухода за волосами. Обычные ополаскиватели и лаки чрезмерно сушат пряди и кожу головы. В отличие от них, пиво действует мягко и щадяще. Оно не сушит и не раздражает эпидермис. Напиток не оставляет засохшей пленки в волосах, как это часто бывает с фабричными лаками.

Для ухода за волосам лучше использовать безалкогольное пиво. Оно имеет запах солода, а не спирта. Он быстро улетучивается, когда напиток испаряется. Алкогольное пиво издает резкий запах, который вновь появляется, если вы намочили волосы, например под дождем.

Ополаскиватель

Вымойте волосы, как обычно. Вылейте на шевелюру около 50-100 мл пива. Распределите его по всей длине прядей, а затем расчешитесь.

Высушите волосы естественным путем. Вы увидите, что ваши пряди стали блестящими и объемными.

Лак для волос

Чтобы использовать пиво в качестве лака для волос, налейте его в пульверизатор. Распылите жидкость на сухие волосы с расстояния 20 см.

Лак сильной фиксации

Если лак для волос на чистом пиве не дает достаточно сильной фиксации, то его нужно усилить дополнительными ингредиентами. Подготовьте следующие продукты:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь пиво – 250 мл; мед – чайную ложку; яблочный уксус – половину чайной ложки.

Вместо яблочного уксуса можно использовать травяной. Его нужно подбирать в зависимости от типа волос. Для жирных прядей подойдет уксус из крапивы, шалфея или ромашки, а для сухих – из розмарина, настурции или лаванды.

Нагрейте пиво в кастрюле, но не допускайте, чтобы напиток закипел. Не снимая посуду с огня, добавьте мед. Полностью растворите его в пиве.

Снимите кастрюлю с плиты и налейте в нее яблочный или травяной уксус. Хорошо перемешайте все ингредиенты.

Остудите приготовленный состав и перелейте в пульверизатор. Придайте волосам желаемую форму и распылите на них лак. Не расчесывайте пряди, чтобы состав закрепил укладку.

Если вы хотите сделать прическу более пышной, то переверните пульверизатор вверх дном и распыляйте лак снизу. Это придаст волосам объем.

Натуральный лак для волос следует хранить в холодильнике. Его нужно использовать в течение 3 дней.

Заключение

Пиво – простое и доступное средство для ухода за волосами. Оно наполняет пряди питательными веществами, делая их шелковистыми и густыми.