Кто такие Пожиратели грехов, чем они занимались и почему их все ненавидели?

На протяжении всей истории в некоторых обществах существовали представления о том, что наши грехи в жизни остаются с человеком и в загробном мире.

Есть много религий, которые имеют дело с этой концепцией, особенно христианство, в котором один из способов избавиться от этих накопленных грехов – это исповедаться в них перед смертью и попросить прощения.

Было множество других способов, которые практиковались, чтобы очистить себя от своих грехов. Однако большинство из этих ритуалов и обрядов должно быть совершено при жизни – до того, как грешник умрет.

Как же можно было помочь тем, кто умер не сбросив с себя греховной тяжести? Некоторые люди нашли выход и в этой ситуации. С 17 по 19 века в Шотландии, Уэльсе и Ирландии возникла профессия, которая стремилась решить эту проблему, и так родились Пожиратели грехов.

Они занимались тем, что буквально съедали “грехи”. Каждый такой ритуал варьировался от региона к региону, но в целом их суть была одинакова – грехи умершего переносились на какую-либо еду или напиток, после чего еда и напиток съедались и выпивались Пожирателями грехов.

Чаще всего использовался хлеб, а из напитков пиво или вино. Их клали прямо на мертвое тело (иногда еду и напитки просто проносили над телом), после чего Пожиратель грехов проговаривал специальную молитву “Теперь я даю облегчение и покой тебе, милый человек. Не ходите по дорожкам или на наши луга. И за твой покой я закладываю свою душу. Аминь”, после чего съедал хлеб и выпивал пиво или вино.

После этого умерший грешник считался избавленным от своих грехов и спасенный от участи вечность бродить неприкаянным по земле.

Считалось, что Иисус Христос, который, согласно Библии, добровольно пожертвовал своей жизнью, чтобы очистить человечество от всех его грехов, послужил образцом для Пожирателей грехов, предложившим свои души для очищения душ усопших.

В 19 веке некий Джон Обри записал в своем дневнике такой обряд, который относился еще к 17 веку:

“Старый обычай в Херефордшире существовал на похоронах, когда нанимали бедняков, которые должны были взять на себя все грехи покойного. Один из них, насколько я помню, жил в Коттедже на Россе-Хай-Уэй. Обычай был таков, что когда тело выносили из дома и клали на стулья, буханка хлеба выносилась и Пожиратель грехов проносил ее над телом.

А также проносилась чаша, полная пива, которую он должен был выпить. Также ему отдавали шесть пенсов. В счет этого он должен взял на себя все грехи умерших и освобождал покойника от ходьбы после смерти”.

Следует отметить, что не каждый мог стать Пожирателем грехов. Это была специфическая работа, которую могли способной выполнять только несколько определенных лиц. Пожиратель грехов, как правило, должен быть беден и жить вдали от общества. В деревню его звали лишь когда умирал человек, не успевший исповедаться в грехах. В целом это касалось всех, кто умирал насильственной или неожиданной смертью.

За вызов Пожирателю грехов платили мизерную сумму равную четырем пенсам (на эту сумму можно было лишь пару раз скромно пообедать).

Следующие строки о Пожирателе грехов были найдены в письме английского антиквара, писателя и библиографа Джона Бэгфорда:

“Пожирателем грехов был человек, который за ничтожную плату или вознаграждение, данное в виде пищи, брал на себя грехи умершего человека. Обычно почти в каждой деревне был свой профессиональный Пожиратель грехов.

Как только наступала смерть, это должностное лицо было уведомлено, и оно немедленно направлялось в дом покойного. В этот раз уведомление было дано старому отцу. Кто-то из семьи покойного вышел и дал ему низкий табурет, на котором он сел лицом к двери, затем они дали ему крупу, которую он положил в карман, корку хлеба, которую он съел, и чашу эля, которую он выпил одним глотком.

После этого он встал с табурета и объявил дело законченным и душу усопшего упокоенной. Более ранняя и более грубая форма церемонии заключалась в том, чтобы вводить Пожирателя в комнату умершего, где он получал, иногда за деньги, еду с тела трупа.

Когда он съедал пищу в присутствии мертвеца, его выгоняли из дома с проклятиями и руганью, палками, золой и всеми доступными метательными снарядами”.

Как можно уже догадаться, должность Пожирателя грехов считалась хоть и довольно важной, но презренной, грязной и всеми ненавидимой. Суеверные жители деревень часто считали Пожирателей грехов колдунами, активно практикующими черную магию.

Было широко распространено мнение, что все грехи, которые они впитали в себя, исказили их души и извратили их, сделав их злыми и в каком-то смысле сделав их навечно проклятыми недочеловеками.

Считалось также, что Пожиратели грехов общаются с дьяволом и злыми духами, а еще были слухи, что если посмотреть Пожирателю прямо в глаза, то получишь проклятие.

Из-за всего этого их старались избегать любой ценой и эти социальные изгои вынуждены были жить как прокаженные, пока не потребуются их услуги.

Не только общество отвергало Пожирателей грехов, но даже Церковь по ряду причин не одобряла такую ​​практику. Одна из причин заключалась в том, что забирать себе чужие грехи и потом нести всю их тяжесть в себе противоречило принципам многих ветвей христианства.

Это также подразумевало, что данный человек имел власть над духовными событиями, наделяя себя полномочиями, которыми обладал только Бог, что считалось ересью, а также исключало из уравнения местных священников, которые считались ответственными за все погребальные приготовления.

По этим причинам Церковь, хотя и не преследовала активно Пожирателей грехов или тех, кто искал их услуг, определенно не санкционировала эту практику и делала все возможное, чтобы воспрепятствовать ей.

В то время как основная активность Пожирателей грехов пришлась на 17-19 века, в более мелких масштабах эта практика продолжалась и в начале 20 века.

Говорят, что последним Пожирателем грехов в Европе был человек по имени Ричард Манслоу, умерший в 1906 году в Шропшире, Англия. Рассказывали, что он был простым фермером, вынужденным заняться темной профессией после того, как трагически умерли четверо его детей, не успев исповедаться в грехах.

Но когда в начале 20 века в Европе эта практика умерла, она перебралась в Новый свет и существовала там вплоть до 1950-х годов. Ходят слухи, что в отдаленных районах Северной Америки, вроде Аппалачей, она существует до сих пор.