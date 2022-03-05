Что принесут России климатические изменения?

Потепление климата для России несет больше позитивных эффектов, чем негативных.

В первую очередь – за счет изменений в арктической части страны, считает научный руководитель Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета и РАН, вице-председатель рабочей группы подготовки второго тома Шестого оценочного доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата Сергей Семенов.

Навигации по Северному морскому пути для обычных судов продлится до 101-118 дней к середине века и почти до двухсот – к концу столетия, добавил ведущий научный сотрудник Института географии РАН Григорий Инсаров. Сейчас – 80 суток в году.

Второй плюс: смещение вверх по склонам гор ареалов обитания растений и животных, свойственных для лесного пояса. Увеличивается период вегетации растений. Такие явления зафиксированы на востоке Таймыра. Площадь земли, пригодной для хозяйственного освоения, вырастет.

На этом хорошие тенденции заканчиваются. Потепление климата приведет к дальнейшему увеличению числа и площади лесных пожаров. Правда, около 80% пожаров в Сибири возникают по вине человека, предположил Инсаров, а условия для их распространения по мере потепления становятся все лучше.

Потери глобального ВВП от роста наводнений вырастут в 1,2-1,8 раза при потеплении на 3,5 градуса по сравнению с доиндустриальным периодом и в 4-5 раз – при росте среднемировой температуры на 5,5 градуса, предупредил директор Института водных проблем РАН Александр Гельфан. Оптимистичный прогноз предполагает потепление климата на 1,5 градуса.

Потепление более 3 градусов будет критичным, людям окажется очень сложно к нему адаптироваться.

В Восточной Европе число смертей будет расти вместе с повышением средней температуры, рассказала ведущий научный сотрудник Института Израэля Оксана Липка. Потепление более 3 градусов потребует перестройки систем здравоохранения, летальных исходов станет в два-три раза больше, чем при росте температуры на 1,5 градуса.

Удвоится и количество пострадавших от ливней и речных паводков. К концу века ущерб от прибрежных наводнений в Европе вырастет как минимум на порядок, добавляет Липка.