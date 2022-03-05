Кадыров предложил распространить ответственность за фейки на Росгвардию

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ на Росгвардию.

«Отныне распространители фейков понесут заслуженное наказание – крупный штраф или срок, в зависимости от степени тяжести. Я полностью поддерживаю это решение. Однако, как генерал Росгвардии, я считаю, что текст закона необходимо дополнить», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил, что в принятой редакции речь идет о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил России. Однако, по его словам, под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции.

«Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания. Обращаюсь к членам Государственной Думы рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон с проведением необходимых законотворческих процедур», – заключил он.

В пятницу президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. В тот же день поправки в законопроект о наказании до 15 лет лишения свободы за распространение фейков о действиях ВС России приняли в Госдуме, после чего закон о наказании за фейки про российскую армию одобрил Совет Федерации.

Ранее Минобороны РФ призвало не распространять недостоверную информацию о ходе военной операции на Украине. В министерстве отметили, что по мере успешного выполнения задач российскими военными нарастает число «истеричных фейков и откровенной дезинформации, распространяемой «диванными войсками Украины» в социальных сетях».