Россияне жалуются на обновление их операционной системы до версии Windows 95

После заявления корпорации Microsoft о прекращении работы в России пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с проблемами при регулярном обновлении ПО.

После перезагрузки на их компьютерах оказывалась установлена система Windows 95.

Как пояснили в компании, данные меры направлены на поддержку Украины и её жителей перед лицом российской агрессии. Представитель Microsoft призвал россиян искать положительные стороны в сложившейся ситуации: так, им вновь станет доступна оригинальная игра «Сапёр» и пасьянс «Косынка», а офисные приложения продолжат работать в нормальном режиме в версии 95 года. В Microsoft заметили, что данное обновление произведено совершенно бесплатно, и россиянам не придётся платить за лицензию на новую версию операционной системы.

– В 1995 году мир был лучше и безопаснее, чем сейчас. В России была демократия, в Чечне не было никаких проблем с преследованием геев. Страной правил отличный президент – Ельцин. Мы бы хотели, чтобы он или кто-то подобный встал у руля России и сегодня. Поэтому мы надеемся, что тёплые ностальгические чувства от использования Windows 95 позволят жителям страны вернуть это прекрасное ушедшее время, – пояснил представитель компании Джеймс Джаброни.

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