И все равно 15 лет — это «фейк»

Объясняем статьи УК, только что принятые, чтобы сделать работу журналистов еще более опасной, если вообще возможной.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Вчера на сайте «Новой» была вывешена моя заметка про проект статьи 207.3 УК РФ о «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил», а сегодня она уже принята сразу в трех чтениях, и не только она. В базе Госдумы эти проекты опубликованы только что, то есть уже после их принятия: а что обсуждать, зачем и с кем? Говорящие головы законодателя (если этот механизм еще можно так называть) уже пообещали, что послезавтра поправки в УК вступят в силу, то есть будут не только мгновенно одобрены Советом Федерации, но и подписаны президентом. В отличие от других направлений, наступление на информационном поле успешно разворачивается со скоростью, которая должна подавить «условного противника». А это не только журналисты, работающие в зарегистрированных СМИ, но вообще всякий, кто по старой привычке назовет вещи своими именами в публичном пространстве — например, в социальных сетях. Правоприменительная практика скорее всего повернет орудия новых статей УК и в обратную сторону: выказывания, сделанные до вступления закона в силу, но не подтертые по забывчивости, вероятней всего, тоже будут рассматриваться как основания для привлечения к ответственности.

Итак, еще до любимого народом Международного женского дня по нам заплачут три статьи Уголовного кодекса. Разберем их вкратце.

1. Статья 207.3, о которой мы подробно поговорили вчера, будет карать распространение «фейков» штрафом до 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до трех лет — если без отягчающих обстоятельств. Но если это будет сделано из корыстных побуждений, что может трактоваться весьма широко, или с использованием служебного положения, штраф возрастет до 5 млн рублей, а срок лишения свободы будет уже от 5 до 10 лет. Если же распространение «фейков» повлечет «тяжкие последствия»,

сидеть придется от 10 до 15 лет, а причинено-следственную связь между высказыванием и «последствиями» будет по факту устанавливать следствие.

2. Статья 280.3 будет называться «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». За «дискредитацию Вооруженных сил», что может выражаться в том числе в «призывах к воспрепятствованию их использования», вводится административный штраф: для жителей — от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц (а это любая редакция) — от 300 до 500 тыс. рублей. Сопровождение тех же действий призывами к проведению незаконных (то есть неразрешенных) акций увеличит штрафы соответственно до 100 тыс. рублей для жителей и до 1 млн для юридических лиц. Ну а повторные такие же действия по изобретенному еще в 2014 году «дадинскому» механизму, который когда-то, в мирные времена, безуспешно пытался поломать КС РФ, будут влечь лишение свободы на срок до 5 лет — если высказывания «приведут к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреда имуществу, массовым беспорядкам, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт».

3. На фоне первых двух новаций санкции за «призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, жителей РФ и российских юридических лиц» (то есть санкций — статья 284.3) выглядят почти вегетарианскими: штраф до полумиллиона рублей и до 3 лет лишения свободы по «дадинскому» механизму.

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Как я уже объяснил вчера, часть 3 статьи 207.3 УК в силу срока от 10 лет будет считаться особо тяжкой и «арестной»: в отношении тех, кому она будет инкриминироваться СК, чаще всего будет применяться мера пресечения в виде заключения под стражу. При определении «тяжких последствий» следствие и суды скорее всего будут ориентироваться на диспозицию ст. 280.3, относя к ним «причинение вреда здоровью и жизни граждан, вреда имуществу, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт», а также «массовые беспорядки», подо что легко будет подвести любую неразрешенную публичную акцию.

Генеральная прокуратура накануне уже «предостерегла», как будут оцениваться действия граждан, неосторожно вышедших на неразрешенный митинг или просто попавшихся «космонавтам» где-то рядом. Поскольку такие акции, понятно, не могут быть спонтанными, а непременно организуются «объединениями, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ», постольку все, кто к ним присоединится, понесут уголовную ответственность за «участие в деятельности экстремистской организации».

Если до сих пор на минных полях на информационном поле еще оставались какие-то проходы и тропинки, то в свете новых статей о «Вооруженных силах» запрещено говорить примерно все, начиная с сомнений в обоснованности их использования (смотри диспозицию ст. 280.3), а так может быть истолкован, в принципе, и любой призыв к миру.

Отныне журналист, как минер, может ошибиться только один раз.

Но, как я уже писал вчера, 15 лет по новой статье 207.3 никто не просидит, да и пять едва ли: страна и мир начали меняться с такой скоростью, что тот, кто останется жив, получит свободу все же раньше.

Леонид Никитинский, обозреватель «Новой»

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