 

Дети из многодетных семей написали «письмо солдату»

05.03.2022, 8:10, Новости дня
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Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» запустила акцию «Письмо солдату». Многодетные семьи города Москвы и РФ пишут письма со словами поддержки офицерам и рядовым, кто сейчас несет военную службу во всех уголках страны.

Руководитель РОО ОМСМ Наталья Карпович пояснила, что «многодетные семьи сегодня хотят быть сопричастными судьбе Родины, ее настоящему и будущему», и «в Объединении многодетных мы видим искреннее желание поддержать тех, кто сегодня находится на рубежах защиты Отечества, несет военную службу в самых разных уголках нашей Родины и за ее пределами», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Детские письма с теплыми словами и трогательными рисунками, полными ярких эмоций, красок и любви к окружающему миру, станут для солдат доброй весточкой и благодарностью за мирное небо, которое они защищают. В этой акции участвуют те люди, которым не все равно, и которые хотят выразить слова поддержки», – добавила она.

В Москве письмо может написать любой человек и передать или переслать его в офис Объединения по адресу: 127006, г. Москва, ул. Садовая Триумфальная, д.16, стр.2.

В регионах сбор писем могут организовать некоммерческие организации и переслать их в РОО ОМСМ для последующей передачи в воинские части.

В письме можно указать телефон и имя на случай, если военнослужащий, получивший письмо, захочет ответить.

Предлагается также рассказать об акции на своих страницах в соцсетях, указав в посте хештеги #письмосолдату #своихнебросаем #письмосолдату

Региональная общественная организация «Объединение многодетных семей города Москвы» (РОО «ОМСМ») была образована 29 апреля 2014 года. Организация оказывает помощь многодетным семьям, а также выступает от их лица на всех уровнях власти. Членами объединения являются 45 тыс. семей.



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