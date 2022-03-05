Стало известно об аресте яхт Мордашова и Тимченко в Италии

Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко, которые попали под персональные санкции ЕС, конфисковали в Италии, сообщили La Repubblica.

Яхта, принадлежащая главе «Северстали», называется Lady M. Она была пришвартована в городе Империя. По информации издания, длина судна составляет 65 метров, передает телеканал «360».

Яхта Тимченко, в свою очередь, стояла в порту Сан-Ремо, пишет издание. Она называется Lena, ее длина 40 метров.

Конфискация проходила в присутствии адвокатов их владельцев.

Ранее глава Минфина страны Брюно Ле Мэр сообщил, что французские власти арестовали яхту Amore Vero, которая, по данным Ле Мэра, принадлежит компании, основным акционером которой является Игорь Сечин.

СМИ сообщали, что власти Германии конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 млн долларов.

Напомним, в пятницу посол Россиив Париже Алексей Мешков заявил, что во Франции без объяснения причины задержаны три российских судна и одна яхта, территориальные воды страны для российских судов сегодня стали похожи на территориальные воды Сомали.